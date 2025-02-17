بالرسوم.. تعرف على ماكينات البنوك التي تتيح السحب من المحافظ الإلكترونية

كتبت- آية محمد:

أصبحت المحافظ الإلكترونية وسيلة أساسية لإجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان، حيث يعتمد عليها العديد من مستخدمي الهواتف الذكية في دفع الفواتير، وتحويل الأموال، والتسوق عبر الإنترنت، وسحب الأموال نقدًا.

وفيما يلي يعرض "مصراوي" ماكينات البنوك التي تتيح خدمة سحب الأموال من المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى رسوم السحب التي تحددها كل شركة من شركات المحمول الأربعة " إي آند، أورنج، فودافون، "وي"".

عملاء" إي آند" كاش

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة:

البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني "QNB"، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك عوده، زالبنك الأهلي المتحد، وبنك التعمير والإسكان"

رسوم السحب: 1% من إجمالي المبلغ المسحوب، بحد أدنى 1 جنيه.

عملاء فودافون كاش

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة:

"بنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك عوده، زالمصرف المتحد، وبنك قطر الوطني "QNB"، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي المتحد، والبنك التجاري الدولي "CIB".

رسوم السحب: 1% من إجمالي المبلغ المسحوب، بحد أدنى 3 جنيهات.

عملاء أورنج كاش

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة:

بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك عوده، والبنك المتحد، والبنك التجاري الدولي"CIB"، والبنك الأهلي القطري "QNB"، والبنك الأهلي المتحد، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، وبنك المصرف المتحد "بالتعاون مع ميزة".

رسوم السحب: 1% من إجمالي المبلغ المسحوب، بحد أدنى 3 جنيهات.

عملاء "We Pay"

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة:

بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي "CIB"، بنك قطر الوطني (QNB)، بنك عوده، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المتحد، بنك قناة السويس".

رسوم السحب: 1% من إجمالي المبلغ المسحوب، بحد أدنى 5 جنيهات.

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