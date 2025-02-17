عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 32 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الاثنين، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2736 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3518 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4105 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4691 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 46910 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 145890 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 234550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.69% إلى نحو 2902 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.