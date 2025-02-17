ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والجوافة، والليمون البلدي، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 1.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و16 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا، بتراجع جنيه.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و45 جنيهًا، بتراجع جنيهين.