سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع ببداية التعاملات

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 7 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2715 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3491 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4073 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4655 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32580 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 46550 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 144770 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 232750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.60% إلى نحو 2899 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج