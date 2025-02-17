المركزي التركي: جاهزون لمواجهة مخاطر خفض أسعار الفائدة الحالية



وكالات

أكد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، أن البنك على استعداد لاتخاذ إجراءات لمواجهة المخاطر الناجمة عن دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وأوضح، أن البنك خفض أسعار الفائدة تدريجيا منذ ديسمبر، مما أدى إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس في كل من ديسمبر ويناير، بحسب سكاي نيوز.

وقال إن البنك المركزي "ليس على وضع التشغيل الآلي" بعد خفضين متتاليين لأسعار الفائدة، وإنه يمكنه إيقاف أو تغيير حجم تحريك أسعار الفائدة استنادا إلى ما يظهر من بيانات.

وأضاف أن حالة الضبابية التي تكتنف السياسات النقدية لاقتصادات متقدمة، مثل الولايات المتحدة على وجه الخصوص، تسبب مخاطر لاقتصادات الأسواق الناشئة، ومنها تركيا.

وتابع: "هذا يعني أنه يتعين على البنوك المركزية توخي الحذر الشديد لأن المخاطر قائمة لأسباب عديدة، ونحن على استعداد لاتخاذ (ما يلزم من) إجراءات".

ويبلغ سعر الفائدة الآن 45%، وأبقى البنك المركزي التركي السعر عند 50% على مدى الأشهر الثمانية السابقة لديسمبر.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي، من المتوقع خفض سعر الفائدة إلى 30 بالمئة بحلول نهاية العام.