منها النصر للتعدين.. وزير قطاع الأعمال يتفقد عددا من المصانع والمواقع بالشركات التابعة بإدفو

كتبت-أمنية عاصم:

واصل محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولته في جنوب الصعيد لتفقد عدد من المصانع والمواقع الإنتاجية بالشركات التابعة، وقام بزيارة إلى شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمدينة إدفو بمحافظة أسوان ذلك وفق بيان الوزارة اليوم.

وناقش الوزير في بداية الزيارة، مع عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من محافظة أسوان عددا من الموضوعات المتعلقة بالشركات التابعة للوزارة في نطاق المحافظة ومشروعاتها التطويرية والتنموية ومن بينها شركة النصر للتعدين لتحقيق قيمة مضافة على الخامات والموارد الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تطوير العمليات الإنتاجية والرفع من كفاءتها من خلال استخدام أحدث التقنيات والأساليب لتحسين نشاط التعدين.

وأوضح أن تطوير قطاع التعدين يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجية الوزارة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وزيادة الصادرات.

وكما تفقد الوزير موقع إقامة مشروع رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك، الذي يتم تنفيذه باستثمارات مصرية – هندية تبلغ نحو 400 مليون دولار، بهدف تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية المحلية.

كما تفقد مصنع غسيل خامات الفوسفات المتوقف منذ نحو 30 عاما، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويره وإعادة تشغيله، بما يساهم في رفع جودة الخامات وتعظيم القيمة المضافة.

‎واجتمع شيمي، بقيادات الشركة والمسؤولين التنفيذيين، حيث شهد عرضا تقديميا حول عمليات ومراحل الإنتاج ونشاط الشركة، وتم مناقشة خطط تطوير الأعمال وتحسين الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية في مواقع السباعية وإدفو.

وكذلك مشروعات رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية وإنشاء وتشغيل مصنع طحن خام التلك، لتعظيم القيمة الاقتصادية للمنتج النهائي، إلى جانب نتائج الأعمال المحققة خلال الفترة الماضية من حيث حجم الطاقات الإنتاجية، والمبيعات، والأرباح التي شهدت نموا كبيرا في النصف الأول من العام المالي الجاري.

‎وشركة النصر للتعدين تنتج مجموعة متنوعة من الخامات التعدينية، ويأتي خام الفوسفات في مقدمتها، حيث يبلغ إنتاجها منه سنويا نحو 4 ملايين طن. ويتم توريد 2.5 مليون طن منها إلى مصانع الأسمدة داخل مصر، ويتم تصدير باقي الكميات.