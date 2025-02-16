اتفاق لتسييل الغاز القبرصي عبر البنية التحتية المصرية.. ماذا نعرف عنه؟

كتبت- دينا كرم:

تستعد مصر في خطوة جديدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة التوقيع على اتفاقيات استراتيجية مع قبرص في مجال الغاز الطبيعي، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، والتي تهدف هذه الاتفاقيات إلى تسويق وتسييل الغاز القبرصي عبر البنية التحتية المصرية.

وكان كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية أعلن في وقت سابق خلال فبراير الجاري، بأن هذا الاسبوع بصدد توقيع اتفاقيات هامة بين مصر وقبرص، لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، وذلك في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، في نسخته الثامنة المقرر انطلاقها غدًا حتى 19 فبراير الجاري.

ماذا نعرف؟

وهذه الاتفاقيات تتيح الاستفادة من موارد الغاز القبرصي عبر استغلال البنية التحتية المصرية لإعادة تصديره من خلال مصر، تحقيقًا للمنفعة الاقتصادية للبلدين وشركاء الاستثمار من شركات الطاقة العالمية.

ووفق تصريحات وزير الطاقة القبرصي جيورجوس باباناستاسيو للصحفيين يوم الجمعة الماضي، فإن غدًا الاثنين بصدد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص بشأن "شروط تسويق الغاز الطبيعي من أفروديت"، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء القبرصي على خطة مشروع تقودها شركة "شيفرون" لإنتاج الغاز الطبيعي في حقل أفروديت البحري للغاز، وفقا "للشرق بلومبرج".

وتمتلك شركة "شيفرون قبرص" (Chevron Cyprus) حصة بواقع 35% في "أفروديت"، بالإضافة إلى شركائها "بي جي قبرص" (شل) بواقع 35%، و30% لشركة "نيوميد إنرجي".

كما قال الوزير إن مصر وقبرص ستوقعان أيضاً اتفاقاً غدًا الاثنين مع تحالف "إيني" و"توتال" لتصدير الغاز الطبيعي من حقل "كرونوس" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر لإعادة تصديره كغاز طبيعي مسال، وفق ما أوردته "بلومبرج".

وكانت مصر وقعت في فبراير 2018 اتفاقاً مع قبرص لمد خط أنابيب بين البلدين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي الذي تُقدر احتياطياته بما بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعب إلى مصر، وفقا "للشرق بلومبرج".

وتسعى مصر للتعاون مع قبرص لإنشاء خط أنابيب بحري بطول يبلغ 90 كيلومتراً لربط حقل "أفروديت" بتسهيلات الإنتاج البحرية لحقل "ظهر" بالمياه الإقليمية المصرية، لضخ الغاز القبرصي بالشبكة القومية للغازات، وفقا "للشرق بلومبرج".

وخلال زيارة قام بها كريم بدوي وزير البترول، إلى قبرص في أغسطس الماضي، تمت مناقشة التطورات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة مع نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو، وتم التأكيد على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مصر وقبرص فيما يتعلق بتنفيذ الهدف المشترك المتمثل في إنشاء ممر موثوق للطاقة من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا لنقل الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء.

كما شملت المباحثات بينهم خيارات ووسائل الإسراع بتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في قبرص بإستخدام البنية التحتية الحالية في مصر، ونقل الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر، لتسييله وتصديره إلى الأسواق العالمية.

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