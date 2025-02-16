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تراجع أرباح أموك للزيوت المعدنية 2.6% إلى 641.6 مليون جنيه في 6 أشهر

01:27 م الأحد 16 فبراير 2025

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك

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كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – "أموك"، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 2.6% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 إلى نحو 641.6 مليون جنيه، مقابل نحو 658.8 مليون جنيه، عن الفترة ذاتها من عام 2023.

وبحسب إفصاح للشركة اليوم فإن صافي المبيعات ارتفعت بنسبة 28% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي إلى 18.2 مليار جنيه، مقابل 14.2 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق 2023.

وتأسست شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) عام 1997 ، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2004، ومتخصصة في العمل بقطاع الوقود مع التركيز على تصنيع الزيوت الأساسية وزيوت المحولات غير المحظور، وسوائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وشمع البرافين الصلب والسائل، وزيت غاز منخفض الكبريت، وغاز البترول المسال للاستخدامات المنزلية، ومزيج زيت الوقود.

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