سهم "إعمار مصر" يرتفع قرب 7% خلال منتصف التعاملات بدعم استثمارات مرتقبة بـ145 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر شركة إعمار مصر للتنمية بنسبة 6.49% خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد؛ ليسجل سعر السهم 7.38 جنيه- وقت كتابة التقرير- مقابل 6.93 جنيه سعر الفتح.

وجاء ذلك بعد إعلان الشركة توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية" لتنفيذ مشروع سكني متكامل ( ميفيدا الجديد بالقاهرة الجديدة ) باستثمارات تصل إلى 145 مليار جنيه.

وأضافت الشركة في افصاح لها اليوم، أن المشروع يقع بموقع استراتيجي على طريق القاهرة السويس على مساحة ( 500 فدان )؛ في خطوة تعكس الثقة المتزايدة من الجانبين في السوق العقاري المصري.

وأضاف الإفصاح، أن المشروع يتضمن أكثر من 2.900 وحدة سكنية ما بين فلل وشقق سكنية ويضم المشروع نادي رياضي، بالإضافة إلى مدرسة.