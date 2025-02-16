"إعمار مصر" توقع عقد شراكة مع "ميدار" لمشروع سكني باستثمارات تصل لـ 145 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية" لتنفيذ مشروع سكني متكامل ( ميفيدا الجديد بالقاهرة الجديدة ) باستثمارات تصل إلى 145 مليار جنيه.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن المشروع يقع بموقع استراتيجي على طريق القاهرة السويس على مساحة ( 500 فدان )؛ في خطوة تعكس الثقة المتزايدة من الجانبين في السوق العقاري المصري.

وأضاف الإفصاح، أن المشروع يتضمن أكثر من 2.900 وحدة سكنية ما بين فلل وشقق سكنية ويضم المشروع نادي رياضي، بالإضافة إلى مدرسة.

وأَضافت الشركة، أن مشروع "ميفيدا" الجديد يأتي ضمن رؤية شركة إعمار مصر للتنمية التوسعية في السوق العقاري المصري، عبر زيادة محفظة مشاريعها في مواقع استراتيجية رئيسية، وذلك في إطار سعيها المتواصل نحو تعزيز وجودها في مصر، والمساهمة في تحقيق التنمية العمرانية، من خلال تقديم مشروعات سكنية وتجارية متكاملة وفق أعلى معايير البناء المحلية والعالمية.

وفي مقابلة مع العربية بيزنس، أكد محمد العبار أن استثمارات الشركة في مصر تبلغ حاليا 18 مليار دولار وسترتفع قيمتها إلى 25 مليار دولار خلال 3 أعوام.