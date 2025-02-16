الشرقية للدخان: الضغوط التضخمية على المواد الخام تمثل تحديا لاستدامة الأرباح

كتبت- أمنية عاصم:

أعنلت الشركة الشرقية (ايسترن – كومباني) تحقيق أداء مستقر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2024-2025 (أكتوبر إلى ديسمبر 2024) بنمو في حجم المبيعات وتوسيع اإليرادات.

وبحسب إفصاح الشركة للبورصة اليوم، أنه رغم تحسن أداء الأرباح فإن الضغوط التضخمية على المواد الخام؛ بما في ذلك التبغ ومدخلات الإنتاج تمثل تحديا في استدامة الربحية واستمرار الأداء المرتفع حيث تبقي التقلبات السوقية وارتفاع التكاليف عوامل مؤثرة في التوقعات المستقبلية.

ووفق للإفصاح المرسل اليوم، أعلنت الشركة أنها حققت نمو في مبيعاتها بنسبة 83% لتسجل 29.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقابل نحو 16.1 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وأضافت الشركة، أن صافي الأرباح حققت نموًا بنسبة 101% لتسجل 3.55 مليار جنيه عن الربع الثاني من العام المالي 2024/ 2025- أكتوبر إلى ديسمبر- مقابل 1.77 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وأوضحت الشركة، أن استقرار الأداء خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 جاء مدعوماً بنمو في حجم المبيعات وتوسيع الإيرادات.