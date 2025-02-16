انخفاض الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الطماطم، البطاطس، الكوسة، الفلفل الرومي البلدي، الخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان، الملوخية ،والخيار البلدي، الجوافة، البرتقال، والليمون، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و 7.5 جنيه، بتراجع جنيه ونصف.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و13.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و 7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 و14 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و 13 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و 20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و 25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

يوسفي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 37 و45 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.