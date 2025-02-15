الشعبة: وصول الكتكوت إلى 56 جنيهًا سيؤدي لارتفاع أسعار الدواجن

كتبت- دينا كرم:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية،"لمصراوي" إن أسعار الكتاكيت شهدت قفزة غير مبررة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت من 25 و30 جنيهًا لتصل إلى 56 جنيهًا، بزيادة قدرها 26 جنيهًا للكتكوت الواحد.

وأضاف السيد، أن هذه الزيادة ستنعكس بشكل مباشر على أسعار الدواجن، حيث ستضيف نحو 13 جنيهًا إلى سعر كيلو الدواجن عند البيع للمستهلك، وذلك لأن دورة الانتاج الجديدة من الكتاكيت دخلت بهذا السعر المرتفع مما سيرفع أسعار الدواجن.

وأوضح السيد، أن هذا الارتفاع ليس له أسباب واضحة، حيث يأتي رغم ثبات عوامل الإنتاج الأخرى، مثل أسعار الأعلاف والتحصينات.

وأشار السيد إلى أنه بالإضافة لارتفاع أسعار الكتاكيت، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على الدواجن بنسبة 30%، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، خاصة إذا لم يتم التدخل لضبط السوق.

وأشار السيد، إلى أن الطلب على البط والديوك الرومي يزداد أيضًا بنسبة 30% خلال رمضان، ما قد يدفع أسعارها للارتفاع بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، بينما ستستقر أسعارها في حين وجود حالة الطلب المعتادة.

وللحد من هذه الارتفاعات، طالب السيد بسرعة تدخل الجهات المعنية، مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ القوات المسلحة والشرطة، لضخ كميات كبيرة من الدواجن في الأسواق، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب.

كما دعا إلى وضع آلية عادلة لتسعير الدواجن، تأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية وهامش ربح معقول، بحيث يتمكن المنتجون من الاستمرار دون تحميل المستهلكين أعباء إضافية غير مبررة.

وذكر أن أسعار الدواجن البيضاء يتراوح بين 90 و92 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى 100 جنيه أو أكثر للمستهلك، والساسو يصل سعرها في المزرعة إلى 95 جنيهًا، وتباع للمستهلك بين 105 و110 جنيهات، والدواجن البلدي تصل إلى المستهلك بسعر 130 جنيهًا.

وتابع أن البيض يسجل 153 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، بينما يُباع للمستهلك بين 160 و165 جنيهًا.

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