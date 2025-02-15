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وزير قطاع الأعمال يتفقد مصنع مصر للألومنيوم بنجع حمادي

01:59 م السبت 15 فبراير 2025

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

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كتبت- أمنية عاصم:


تفقد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمدينة نجع حمادي محافظة قنا، وتشمل الزيارة تفقد المصانع وخطوط الإنتاج ومتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على آخر مستجدات مشروعات التحديث والتطوير.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية لعدد من الشركات والمصانع التابعة للوزارة الواقعة جنوب الصعيد، اليوم السبت، في إطار الزيارات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل في المنشآت الصناعية والإنتاجية بالشركات التابعة، والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات التحديث والتطوير، ومتابعة خطة العمل لتعزيز ودعم الصناعة الوطنية،

والتقى الشيمي، مع قيادات الشركات لمناقشة آليات تطوير العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءة الإنتاج، وطرح الحلول المستدامة التي تساهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكداً أهمية التواصل المستمر والعمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية.

كما التقى عددًا من العاملين في المصانع، والاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول سبل تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الإنتاج.

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محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام شركة مصر للألومنيوم
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