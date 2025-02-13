وزير البترول يبحث مع "أدنوك" فرص الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي بمصر

زيادة حتى 30%.. أسعار ياميش رمضان بشارع باب البحر هذا العام

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر ، والتي يمكن لشركة "أدنوك" الإماراتية ضخ استثمارات بها في إطار خططها للتوسع في مصر .

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، جاء ذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري.

وتناول اللقاء تطورات أعمال شركة "أركيوس للطاقة"، الكيان المشترك بين "إكس آر جي" التابعة لأدنوك وشركة "بي بي" البريطانية، والتي تستعد لإطلاق عملياتها الأولية من مصر قريبا، بهدف تطوير أصول الغاز الطبيعي الإقليمية.