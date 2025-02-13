الملياردير الإماراتي حسين سجواني يتحدث عن علاقته بترامب واستثماره الضخم الأخير في أمريكا

كتبت- منال المصري:

عقب حسين سجواني الملياردير الإماراتي عن علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه ضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في قطاع البيانات بأمريكا.

وقال سجواني خلال مقابلة مع "سي إن إن عربية" إنهم يدرسون قبل انتشار جائحة فيروس كورونا الاستثمار في قطاع البيانات وبعد الجائحة ظهرت أهمية قطاع البيانات ودورها الكبير في العمل عن بعد وعبر زووم.

كان دونالد ترامب الرئيس الأميركي أعلن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية أن حسين سجواني المستثمر الإماراتي سيضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات المزدهر في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الملياردير الإماراتي استثمارهم بقطاع البيانات بدأ منذ 2021 ليصبح لديهم 15 مركز بيانات حاليا بين مراكز جاهزة وتحت الانشاء في دول عديدة منها مركزين في إندونيسيا ومركزين في ماليزيا و3 مراكز في تايلاند و3 مراكز في تركيا بجانب مراكز في السعودية ومدريد وغيره.

وأضاف أن شركته تعد شركة تجارية تقوم أعمالها في ضوء نتائج دراسات الجدوى حيث بدوا بالدخول في السوق السعودي في 2021 ثم السوق الآسيوي في 2023 والأوروبي في 2024.





