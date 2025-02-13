هل الوقت مناسب لشراء سبائك الذهب؟ خبراء يجيبون

كتبت- آية محمد:

يعد الذهب من أفضل وسائل الاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال، حيث يفضل المستثمرون شراء السبائك والجنيهات الذهبية، ولكن هل الوقت مناسب لشراء سبائك الذهب؟

كان سعر الذهب في السوق المحلية المحلية خلال الأسبوع الجاري وصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف مسجلا نحو 4095 جنيه خلال منتصف التعاملات اليوم وسط ارتفاع أسعاره عالميا.

ووفقًا لآخر تحديث لوكالة بلومبرج، قد ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% ليصل إلى نحو 2917 دولارًا للأونصة، وهو ما يعد ضمن الأرقام القياسية وسط زيادة التوترات الاقتصادية بسبب قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الدول.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لـ"مصراوي"، إن الوقت الحالي يعد فرصة جيدة لشراء سبائك الذهب لمن تتوفر لديهم السيولة، خاصة مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن جميع الأوقات مناسبة لشراء السبائك الذهبية، نظرًا لأن الاستثمار في الذهب يعد استثمارًا طويل الأمد.

وأشار إلى أن الوقت الحالي مناسب للشراء، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب في الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتأثر السوق المحلي بهذا الارتفاع.

ونصح فرج المواطنين بشراء المشغولات الذهبية أكثر من السبائك، حيث يمكن الاستفادة منها للزينة، إلى جانب إمكانية بيعها عند الحاجة إلى السيولة، موضحًا أن هناك مشغولات ذهبية يقترب سعر مصنعيتها من مصنعية السبائك.

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس توقع في وقت سابق زيادة مكاسب الذهب خلال 2025 وسط زيادة الطلب على شرائه مقابل نقص المعروض وتكثيف الصين وروسيا شراء 50% من إجمالي المعروض من الذهب سنويا للتحوط من قيود الدولار .

بيع الذهب

أما فيما يتعلق ببيع الذهب حاليًا، فأكد فرج أن القرار يعتمد على الحاجة الشخصية، فإذا كان الشخص بحاجة إلى سيولة مالية يمكنه بيع الذهب حاليًا.

وأشار نجيب إلى أن الوقت الحالي مناسب لبيع الذهب، خاصة لمن قام بشرائه بأسعار منخفضة ويرغب في تحقيق أرباح.

ونصح نجيب من لا يحتاج إلى السيولة بالانتظار قليلًا وعدم البيع، وذلك للاستفادة من الارتفاعات المتوقعة في الأسعار، مما قد يحقق له مكاسب أكبر.

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