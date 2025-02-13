الرقابة المالية توافق على مضاعفة رأسمال المصدر لـ"العربية للأدوية" إلى 120 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدم ممانعتها على نشر تقرير إفصاح لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية خاص بزيادة رأسمالها على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية لاتخاذ ما بلزم من إجراءات في هذاالشأن.

ووفق لبيان الهيئة المرسل اليوم، أن ذلك يأتى تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 60 مليون جنيه لــ 120 مليون جنيه بزيادة قدرها 60 مليون جنيه، موزعة على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلًا من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية السنوية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

وأضاف بيان الهيئة، أنه سيتم النظر أيضُا في زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أن مبررات زيادة رأسمال المرخص به لعدم ملائمة رأس المال المرخص به حاليًا لحجم أعمال الشركة واستيعاب زيادة رأس المال المصدر.

وتأسست الشركة العربية للأدوية عام 1963 حيث تمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من اسهم الشركة ، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.