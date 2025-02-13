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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والذهب

01:34 م الخميس 13 فبراير 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم، والبيض، والأسمنت ، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يرتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع في أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس

ارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

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خريطة الأسعار اليوم الذهب سعار الدواجن
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