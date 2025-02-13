ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، خلال منتصف تعاملات الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2730 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3510 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4095 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4680 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 46800 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 145548 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 234000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 2917 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.