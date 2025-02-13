بـ 44.5 مليار جنيه.. تفاصيل الصفقة الكبرى التي نفذت على شركة عز اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

كشف مصدر مسؤول داخل شركة حديد عز، لمصراوي أن الصفقة ذات الحجم الكبير التى تمت على أسهم الشركة بقيمة 44.5 مليار جنيه جاءت من قِبل المساهم الرئيسي للشركة أحمد عز لعز القابضة للصناعة والاستثمار.

وأعلنت البورصة المصرية اليوم عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة حديد عز بقيمة 44.57 مليار جنيه لعدد 333.86 مليون سهم.

كانت شركة حديد عز أعلنت عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة - يوم 29 يناير 2025- على الشطب الاختياري لأسهم الشركة منالبورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن - وفقًا لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ليتم شراء سعر سهم الشطب بواقع 138.15 جنيه للسهم الذي تم تحديده من قِبل المستشار المالي المستقل شركة BDO.

وأضاف الإفصاح، أنه تم الموافقة على فتح حساب مؤقت باسم " حساب أسهم الشطب الاختياري " يقتصر غرضها على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضمان من الغير.