ارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول، والسكر، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الخميس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.95 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 75.35 جنيه، بزيادة 1.30 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.19 جنيه، بزيادة 82 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 88.03 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 36.68جنيه ، بزيادة 1.28 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.30 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.08 جنيه، بتراجع 5.17 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.29 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت الذرة: 106.17 جنيه، بزيادة 3.15 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 400 جنيه، بزيادة 5.88 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.62 جنيه، بزيادة جنيهين.

كيلو الأرز السائب: 28.8 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الفول السائب: 48.87 جنيه، بزيادة 31 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 140.93 جنيه، بزيادة 9.43 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 265.65 جنيه، بتراجع 6.53 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.76 جنيه، بزيادة 1.53 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 95.01 جنيه، بتراجع 6.53 جنيه.