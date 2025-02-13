انخفاض الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البطاطس، والكوسة، والطماطم، والفلفل، والبصل الأحمر، والخيار، والجوافة، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفعت أسعار الليمون، والملوخية، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و8.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و13 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 11 و14 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و45 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.