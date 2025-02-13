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ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:49 ص الخميس 13 فبراير 2025

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار طن حديد عز والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفض سعر طن الحديد الإستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37744.94 جنيه، بتراجع 255.79 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39949.73 جنيه، بزيادة 298.51 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3105 جنيه، بزيادة 47.67 جنيه

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مواد البناء حديد الأسمنت
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