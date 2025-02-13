عبور حاملة السيارات AICC HUANGHU في رحلتها البحرية الأولى من قناة السويس

كتب- أحمد والي:

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم، عبور حاملة السيارات AICC HUANGHU في رحلتها البحرية الأولى، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من ميناء شنغهاي بالصين ومتجهة إلى ميناء ديرنيس بتركيا، وعلى متنها 4202 سيارة، وفق بيان للهيئة اليوم.

وتعد السفينة، التي ترفع علم جزر المارشال، واحدة من أربع سفن تعتزم شركة الملاحة الصينية AICC بناؤها خلال العام الجاري للعمل بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس؛ وتبلغ أبعادها 199 متراً طولاً، و38 متراً عرضاً، وبغاطس 10 أمتار، مع طاقة استيعابية تصل إلى 7000 سيارة مكافئة، كما أنها مزودة بتكنولوجيا صديقة للبيئة بفضل محرك ثنائي الوقود يعمل بالغاز الطبيعي المسال.

و أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عبور هذه السفينة يؤكد المكانة الاستراتيجية للقناة في حركة التجارة العالمية، حيث توفر مساراً أقصر وأكثر كفاءة مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، مما يسهم في خفض زمن الرحلة بنحو 18 يوماً وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

في السياق نفسه، أوضح كابتن السفينة، أن اختيار الخط الملاحي الصيني لقناة السويس جاء نظراً لكونها المسار الأكثر أماناً وكفاءة بين آسيا وأوروبا، مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح الذي يتطلب إبحاراً لمسافات أطول في ظروف جوية صعبة، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود وتأثيره السلبي على البيئة البحرية.