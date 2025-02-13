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تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:19 ص الخميس 13 فبراير 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.


أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 66 و70 جنيهًا.


سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.


سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 100 و140 جنيهًا.


سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 320 جنيهًا.


سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.


سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

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