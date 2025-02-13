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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:18 ص الخميس 13 فبراير 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- آية محمد:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 112.62 جنيه، بزيادة جنيهين، حسب بيانات بوابة الأسعار

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 101.69 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123.54 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.



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أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن
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