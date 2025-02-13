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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

04:02 ص الخميس 13 فبراير 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب الأربعاء ارتفع بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-2-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4669 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4085 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3502 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2724 جنيه.

سعر الذهب عيار 10 بلغ 1945 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 145209 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32680 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10% إلى نحو 2895 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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