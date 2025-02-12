ارتفاع إيرادات مجموعة "أغذية" بنسبة 7.7% خلال عام

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت إيرادات مجموعة أغذية بنسبة 7.7% خلال عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم إماراتي، مع مساهمات رئيسية من قطاعات الوجبات الخفيفة، والأعمال الزراعية، والمياه والأغذية.

وأشارت المجموعة، إلى أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بلغت 678.8 مليون درهم إماراتي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1.5% على أساس سنوي، مع هامش ربح 13.8% (-130 نقطة أساس).

وأضافت المجموعة، أنها لم تحقق توجهاتها السنوية لعام 2024 بسبب التحديات التشغيلية في أعمال التمور، إلا أن أسسها القوية ومحفظتها المتنوعة تضمن استمرارها على المسار الصحيح لتحقيق قيمة طويلة الأجل.

وساهمت كل من "أبو عوف" في مصر، وقطاعات المياه والأغذية والأعمال الزراعية في الإمارات، في تعويض التحديات التشغيلية في أعمال التمور جزئيًا، بحسب البيان.

وارتفع صافي الربح المعلن للمجموعة بنسبة 7.4% على أساس سنوي ليصل إلى 321.8 مليون درهم إماراتي، مع الحفاظ على هامش ربح عند 6.5%.

وحققت وحدات الأعمال التابعة لمجموعة "أغذية" في مصر نموًا في الإيرادات بنسبة 8.1% على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي، رغم التأثير السلبي الكبير لانخفاض قيمة الجنيه المصري.

وسجلت الصادرات من مصر نموًا بنسبة 52.0% على أساس سنوي، لتصل إلى 105.3 مليون درهم إماراتي، مما يعكس تركيز المجموعة الاستراتيجي لتكون مصر مركزًا تصديريًا رئيسيًا للمجموعة.

وساهمت توسعة شبكة متاجر "أبو عوف" وتحسين الكفاءة والتسعير في تحقيق نمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 40.2%، مع توسع هامش الأرباح بـ 454 نقطة أساس.