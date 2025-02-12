قطاع مواد البناء يتصدر مؤشر القطاعات بنسبة نمو 21% خلال يناير.. ما مبررات الارتفاع؟

كتبت- أمنية عاصم:

تصدر قطاع مواد البناء مؤشر القطاعات بنسبة نمو 21% خلال شهر يناير يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة نمو 13.1% ثم قطاع خدمات تعليمية بنسبة نمو 6.8%؛ وفق التقرير الشهري الصادر من البورصة المصرية.

ويرى المحللون أسواق المال الذين تحدثوا لـ " مصراوي " أن صعود أسهم شركات قطاع مواد البناء خلال الشهر الماضي؛ جاء مدعومًا بالأخبار المتداولة حول تلاقي أكثر من شركة في مجال الأسمنت عروضًا للاستحواذ من مستثمرين من دول الإمارات والكويت.

برر حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال القابضة، النمو الذي شهده مؤشر قطاع مواد البناء خلال شهر يناير الماضي؛ إلى تلقي بعض شركات القطاع لعروض استحواذ مثل شركة جنوب الوادي للاسمنت بما ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين على أسهم القطاع.

كانت شركة جنوب الوادي للأسمنت - الاثنين الماضي – أفصحت عن عدم تلقيها لأى عرض استحواذ اماراتي وفق ما أكدت عليه شركة صناعة مواد البناء ، التى تعد شركة تابعة لجنوب الوادي للأسمنت بنسبة 47.6%. حيث أن شركة صناعة مواد البناء لم تلتزم ببرنامج سداد مديونيات قرض البنك الأهلي المصري، وهو ما دفع البنك للمطالبة من الأخيرة بسرعة سداد المديونيات خلال شهر من تاريخه أو تقديم تصور لسداد المديونية المقدرة بنحو 1.7 مليار جنيه.

وجاء ذلك، ردًا من الشركة على الأخبار المتداولة بشأن " تدرس بنوك مصرية دائنة عرضا إماراتيا للاستحواذ على شركة صناعات مواد البناء مقابل سداد الديون المستحقة عليها"

وتابع عيد، أن زيادة إقبال المتداولين على أسهم القطاع على غرار الأخبار المتداولة ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركات القطاع، مضيفًا أن التحركات السعرية التى شهدها شركات الحديد – بقطاع الموارد الأساسية - تأثرًا بقرار عمومية شركة حديد عز الخاص بالموافقة على الشطب الاختياري يعد أيضًا من عوامل التى ساهم في زيادة تحركات المتعاملين على القطاع المتوازي مع نفس النشاط.

وسجل سعر سهم شركة جنوب الوادي للأسمنت ارتفاع بقيمة 1.60 جنيه للسهم الواحد، ليسجل سعر السهم خلال اغلاقات آخر جلسات الشهر الماضي 4.92 جنيه سعر السهم الواحد مقابل 3.32 جنيه سعر السهم الواحد بختام أول جلسات العام الراهن.

وأشار عيد إلى شركة مصر للأسمنت – قنا - ضمن شركات قطاع مواد البناء – أن سهم الشركة حقق ارتفاعات سعرية أثر تأثره بالأخبار المتداولة عنها بشأن وجود مفاوضات كويتية لشراء حصة في الشركة مقابل واحد دولار للسهم – الذي يتداول

ووفق إفصاح مرسل من شركة مصر للأسمنت قنا للبورصة المصرية ، نفت الشركة تلك الأخبار المتداولة حيث داعية المتعاملين على أسهمها تجنب الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط بالبيانات الرسمية من قبل الشركة.

سجل سعر سهم شركة مصر للأسمنت ارتفاع بقيمة 2.06 جنيه للسهم الواحد، ليسجل سعر السهم خلال اغلاقات آخر جلسات الشهر الماضي 25.60 جنيه سعر السهم الواحد مقابل 23.54 جنيه سعر السهم الواحد بختام أول جلسات العام الراهن.

ورهن عيد، استمرارية تصدر قطاع مواد البناء مؤشر القطاعات خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بوجود عروض جدة للاستحواذ تتلقى شركات القطاع بجانب نتائج أعمال مالية قوية تدعم اتجاة الصعود، موضحًا أن الأحداث السياسية مازالت تلقي بظلالها على أداء البورصة في الوقت الآني.

وأوضح محمد مهدي، خبير أسواق المال، أن الصعود في قطاع مواد البناء جاء مدعومًا بشكل رئيسي بصعود أسهم شركات الأسمنت حيث نجد وفق البيانات الخاصة بترتيب الشركات الأكثر صعودًا خلال شهر يناير 2025 وجود 5 شركات تتعلق بنشاط الأسمنت في الصدارة.

وأضاف أن شركة المصرية لتطوير صناعة البناء " ليفت سلاب مصر " تصدرت قائمة نمو أسهم الشركات خلال الشهر الماضي بنسبة صعود 149.6% وصعد سعر سهم شركة جنوب الوادي بنسبة نمو بلغت 48.1% وارتفع سعر سهم شركة مصر بنى سويف للأسمنت بنسبة 35.20%.