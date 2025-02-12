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البورصة توقف نزيف خسائرها.. رأس المال السوقي يربح 3 مليارات جنيه بختام التعاملا

03:37 م الأربعاء 12 فبراير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.33 % إلى مستوى 29661 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.14% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% بنهاية جلسة اليوم.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة مكاسب بقيمة 3 مليارات جنيه ليسجل حاليًا 2.189 تريليون جنيه مقابل 2.186 تريليون جنيه بسعر فتح جلسة اليوم، لتصعد أسهم 60 شركة مقابل انخفاض أسهم 109 شركة فيما استقرت أسهم 41 شركة.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 361.64 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 139.41 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 222.23 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض نسبة 1.14% إلى مستوى 29564 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

وسجلت البورصة المصرية بختام جلسة أمس، خسائر في رأس المال السوقي بقيمة 32 مليارات جنيه، مسجلًا 2.186 تريليون جنيه مقابل 2.218 تريليون جنيه سعر الفتح لجلسة أمس الثلاثاء.

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