شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب

كتبت- دينا كرم:

مع انتشار ثقافة التسوق الإلكتروني، بدأت بعض المتاجر الكبرى والعلامات التجارية المعروفة في إتاحة خدمة شراء الذهب عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستهلكين تصفح المنتجات من سبائك وجنيهات ومشغولات ذهبية، والاطلاع على تفاصيل كل قطعة، من حيث الوزن والسعر، ثم إضافتها إلى سلة المشتريات وإتمام عملية الدفع إلكترونيًا أو عند استلام القطعة .

ورغم سهولة هذه الطريقة وما توفره من راحة، فإن خبراء الذهب الذين تحدثوا مع "مصراوي"، يحذرون من بعض المخاطر التي قد تواجه المشترين عند الاعتماد على التسوق الإلكتروني لاقتناء الذهب، مؤكدين أهمية اتباع مجموعة من الضوابط لضمان عملية شراء آمنة.

كيف تشتري الذهب بأمان عبر الإنترنت؟

إذا كنت تفكر في شراء الذهب أونلاين، ينصح الخبراء باتباع هذه الخطوات لضمان عملية شراء آمنة:

- التأكد من أن الموقع الإلكتروني تابع لمتجر معتمد.

- قراءة تقييمات العملاء السابقين والتأكد من موثوقية البائع.

- التحقق من أن القطعة الذهبية مختومة بأختام الدمغ والموازين.

- التأكد من أن السعر المعروض يتوافق مع أسعار السوق لحظة الشراء.

- الحصول على فاتورة تفصيلية تشمل العيار، الوزن، اسم البائع، وعنوانه.

في النهاية، قد يوفر شراء الذهب عبر الإنترنت ميزة الراحة وسهولة الاختيار، لكنه يحمل في طياته بعض المخاطر التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في حالة عدم التأكد من مصداقية البائع لذلك، يظل الشراء من المتاجر الموثوقة ومعاينة القطعة قبل الدفع الخيار الأكثر أمانًا لضمان عدم التعرض لأي تلاعب أو احتيال.

احذر الفواتير المزيفة والعناوين الوهمية

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا في لمصراوي ، أن التأكد من مصداقية البائع هو الخطوة الأهم قبل شراء الذهب عبر الإنترنت، مشددًا على ضرورة أن يكون المنتج مختومًا بأختام الدمغة والموازين الرسمية، وأن يتم إصدار فاتورة معتمدة تتضمن اسم المشتري والبائع، العيار، الوزن، وعنوان البائع الرسمي.

ويضيف نجيب أن بعض المواقع غير الموثوقة قد تصدر فواتير مزيفة أو مغلوطة، ما يجعل استرجاع الحقوق أمرًا معقدًا، خاصة إذا كان العنوان غير حقيقي أو لا يمكن التحقق منه.

أما ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، فيرى أن الذهب سلعة ثمينة لا يُفضل شراؤها عبر الإنترنت، بل يجب على المستهلك معاينة المنتج بنفسه والتأكد من وزنه وعياره ومدى مطابقته للمواصفات قبل الشراء.

ويؤكد فرج ضرورة الحصول على فاتورة رسمية موثقة تتضمن جميع بيانات المنتج، بما في ذلك الوزن، العيار، وسجل المرتجعات، لضمان حقوق المستهلك وتجنب أي عمليات احتيال محتملة.

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