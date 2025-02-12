وزيرة التخطيط: إطلاق النسخة السادسة من التعداد الاقتصادي قبل نهاية العام المالي الجاري

كتبت- منال المصري:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسؤولي الجهاز لمناقشة مختلف ملفات العمل بالجهاز، والتقارير الإحصائية والتعدادات التي يجري العمل عليها.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن الاجتماع تناول أيضا جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخطة التحول الرقمي، وذلك من أجل تعزيز دوره في إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار.

كما ناقش الاجتماع تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، والاستعداد للبدء في تعداد السكان الإسكان والمنشآت لعام 2027، وبحث القوى العاملة الذي الذي يُعد المصدر الرئيسي لبيانات التشغيل والتعطل لقياس مؤشرات سوق العمل على مستوى محافظات الجمهورية، وبحث التوظيف والأجور السنوي، إلى جانب المسوح التي يعمل عليها الجهاز لصالح جهات وطنية مثل مسح ممارسة الأنشطة الرياضية للأسر المصرية، لصالح وزارة الشباب والرياضة.

وكذلك مدى إتاحة وتطوير الخدمات المقدمة من مبادرة (حياة كريمة) المرحلة الأولى للأسرة المصرية لصالح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يحرص على تطويره قدراته بما يتيح المزيد من البيانات المحدثة من خلال المسوح والتعدادات الدورية التي يقوم بتنفيذها بجهود وطنية كاملة من أجل تعزيز فعالية عملية صنع القرار في مصر.

مسح صحة الأسرة المصرية

واستعرض اللواء خيرت بركات، نتائج بعض التعدادات والمسوح التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن بينها بيانات النمو السكاني.

وأوضح أنه لأول مرة من عام 2007 لا تتجاوز الزيادة السكانية في مصر 2 مليون نسمة خلال عام 2024، مسجلًا 1.968 مليون نسمة، مقابل 2.045 مليون نسمة، بانخفاض قدره 77 ألف مولود، وهو ما يعكس جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة وخفض نمو السكان.

وأشار إلى أن الجهاز سينفذ في منتصف العام الجاري نتائج النسخة الثانية من مسح صحة الأسرة المصرية.

التعداد الاقتصادي السادس لمصر

وتم بحث تطورات إعداد المسوح الاقتصادية، وعلى رأسها النسخة السادسة من التعداد الاقتصادي لمصر، والذي من المقرر أن يصدُر قبل نهاية العام المالي الجاري بعدما تم الانتهاء من أعمال جمع البيانات ويجري حاليًا مراجعة النتائج النهائية.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية التعداد الذي يتضمن بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية في مصر، ومستويات التغير، ومساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن التعداد الجديد سيوفر بيانات لأول مرة حول مساهمة التجارة الإلكترونية، والتعهيد، في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نشر بيانات محدثة حول الاقتصاد الأخضر، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال، وكذلك المناطق الصناعية.