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تعرف على موعد صرف رواتب شهر فبراير الجاري

02:21 م الأربعاء 12 فبراير 2025

صرف رواتب العاملين

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كتبت- منال المصري:

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب شهر فبراير الجاري من يوم 23 بالشهر الجاري، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، وفق ما أعلنت عنه في وقت سابق.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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صرف رواتب شهر فبراير مستحقات العاملين ماكينات الصراف الآلي
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