" القلعة للاستثمارات المالية " تحقق أرباحًا بـ 8.3 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر 2024

كتبت- أمنية عاصم:

كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن القوائم المالية المجمعة لأول تسعة أشهر من العام الماضي، ارتفاع صافي الربح بنحو 18% إلى نحو 8.39 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2024 مقابل أرباح بقيمة 7.09 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وفق الإفصاح المرسل للبورصة المصرية، وارتفعت إيرادات الشركة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 60% إلى 113.29 مليار جنيه، مقابل 70.73 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وتأسست شركة القلعة للاستثمارات المالية عام 2004. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2009. ومتخصصة في الاستثمار المالية والعديد من القطاعات الاقتصادية حيث تتواجد استثمارات الشركة بشكل مباشر في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة والأسمنت والإنشاءات والأغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين والطباعة والتغليف.







