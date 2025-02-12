حتى 25 فبراير الجاري.. خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل

كتبت- دينا كرم:

أعلنت بتروتريد، شركة الخدمات التجارية البترولية وإحدى شركات قطاع البترول، أن يوم 25 فبراير هو آخر موعد لتسجيل القراءة، أي قبل يومين من الموعد المعتاد 27 من كل شهر، وأن ذلك استثناء في هذا الشهر فقط.

ويقدم مصراوي في السطور التالية الخطوات الخاصة بطرق تسجيل القراءات ودفع الفواتير، وفق ما نشرته "بتروتريد" على موقعها الإلكتروني.

ويمكنك تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال عدة طرق:

الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد www.petrotrade.com.eg.

التسجيل من خلال إبلاغ المنطقة التابعة لها.

اتصالك بالخط الساخن 17169 من أي محمول أو خط أرضي.

خدمة العملاء الرد الصوتي التفاعلي من محمول 5727 وأرضي 09000727.

ولإرسال شكاوى خاصة بالقراءة من على البريد الالكترونى info@petrotrade.com.eg.

ولإدخال قراءة عداد الغاز من المنزل على الموقع الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

- ادخل إلى الصفحة الرئيسية عبر موقع شركة بتروتريد

- اختار خدمات الشركة من القائمة الرئيسية

- اختر إدخال قراءة الغاز

- ادخل رقم المشترك المكون من 16 رقم - ثم اضغط اعرض.

- وفي صفحة إدخال القراءة ادخل فى القراءة الحالية أرقام الظل الاسود فقط - ثم اضغط تحديث القراءة.

ويمكن تبليغ هذه القراءة من يوم 1 إلى 20 من كل شهر.

ويمكنك سداد الفاتورة من يوم 1 حتي نهاية الشهر عبر الطرق الآتية:

- من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

- من خلال المحافظ الإلكترونية.

- من خلال المواقع الإلكترونية مثل فوري وجوميا.

- من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) مثل فوري وضامن وآمان ومصاري.

- من خلال مكاتب البريد المصري، حيث يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب بريد ودفع الفاتورة بكل سهولة.

اقرأ أيضا:

نزيف خسائر.. ماذا حدث للشركات ذات الأوزان الأكبر في المؤشر الرئيسي EGX 30 خلال اليوم؟

استعدادًا لرمضان.. كيف يمكنك صرف المعاش مبكرا بخدمة "سلفة"؟

انخفاض أسعار النفط وسط توقعات بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية