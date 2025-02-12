خطوات سحب الأموال من المحافظ الإلكترونية عبر الـ "Atm"

كتبت- آية محمد:

يعتمد الكثير من مستخدمين الهواتف المحمولة على المحافظ الإلكترونية في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت بسهولة وأمان.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات السحب من المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات الأربعة "إي آند، وفودافون،وأورنج، و"وي""، عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

لعملاء إي آند كاش

1- اطلب #3*777*.

2- ادخل الرقم السري والمبلغ المطلوب سحبه.

3- ستصلك رسالة تحتوي على الرقم السري المتغير.

4- توجه إلى أقرب ماكينة "ATM" تدعم الخدمة.

5- اختر خدمات بدون بطاقة ثم اضغط على سحب نقدي.

6- وادخل الرقم السري الذي تلقيته في الرسالة، ثم أدخل المبلغ المراد سحبه ورقم الموبايل.

لعملاء فودافون كاش

1- اطلب #22*9*.

2- ادخل المبلغ المراد سحبه، ثم أدخل الرقم السري للتأكيد.

3- ستصلك رسالة تحتوي على الرقم السري المتغير.

4- توجه إلى أقرب ماكينة تدعم الخدمة.

5- اختر خدمات بدون بطاقة، ثم اضغط على سحب نقدي.

6- ادخل الرقم السري المتغير والمبلغ المراد سحبه.

لعملاء أورنج كاش

1- اطلب # 7115#.

2- اختر محفظة الهاتف ثم اضغط على سحب.

3- ادخل رقم الهاتف ثم كود السحب.

4- ادخل المبلغ المطلوب.

5- ستصلك رسالة تأكيد لإتمام العملية.

6- توجه إلى أقرب ماكينة "ATM"، اختر خدمات بدون بطاقة ثم سحب نقدي.

7- ادخل الكود والمبلغ المطلوب.

لعملاء "WE Pay"

1- توجه إلى أقرب ماكينة "ATM" تدعم السحب بدون بطاقة.

2- افتح تطبيق "WE Pay" وسجل الدخول برقم الهاتف والرقم السري.

3- اختر سحب من "ATM"، ثم اضغط على إنشاء كود.

4- أدخل المبلغ المطلوب سحبه، ثم أدخل الرقم السري لتأكيد العملية.

5- ستتلقى كود السحب، استخدمه خلال الفترة المحددة.

6- ومن الماكينة، اختر الخدمات بدون بطاقة ثم سحب.

7- أدخل رقم محفظتك (رقم الهاتف) ثم كود السحب.

8- أدخل المبلغ المطلوب سحبه.

اقرأ أيضًا:

استعدادًا لرمضان.. كيف يمكنك صرف المعاش مبكرا بخدمة "سلفة"؟



"صيني وخيامية وصاج".. أسعار فوانيس رمضان بمنطقة "تحت الربع " هذا العام(صور)