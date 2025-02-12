"العربية للأسمنت" تقترض 25 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الشركة العربية للأسمنت، توقيع اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف دعم جهود الشركة لخفض الانبعاثات الكربونية لعملياتها التشغيلية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة؛ وفق ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة.

ووفق الإفصاح المرسل اليوم من الشركة، أوضحت أن هذه الحزمة التمويلية تمثل خطوة بارزة في سبيل تنفيذ الشركة لاستراتيجية الاستدامة على المدى الطويل، وهو ما يتوافق مع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات المسؤولة بيئيا في القطاع الصناعي.

وأضافت الشركة، أنه سيتم استخدام القرض في زيادة قدرات العربية للأسمنت في استخدام الوقود البديل، بالإضافة للاعتماد على تكنولوجيا التشغيل الآلى وتطوير أنظمة التحكم لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مزيج المنتجات.

ومن بين هذه المشروعات شراء وتركيب نظام متكامل لحقن الهيدروجين، وهو النظام الأول من نوعه في قطاع الأسمنت المحلي، كما ستعمل هذه التكنولوجيا المتطورة على تحسين كفاءة احتراق الوقود، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، بالإضافة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 130,000 طن في السنة.