انخفاض أسعار النفط وسط توقعات بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء ولكن ارتفاع هوامش التكرير حد من الخسائر، بعد أن قالت مصادر إن بيانات الصناعة ستظهر زيادة في مخزونات الخام الأمريكية،وفقًا لما نشرته وكالة"رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا بما يعادل 0.32 % إلى 76.75 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا أو 0.4 % إلى 73.03 دولار للبرميل.

وتأتي هذه الانخفاضات بعد ثلاثة أيام من المكاسب، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 3.6% وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.7%.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يبدو أن تحركات خام غرب تكساس الوسيط هذا الأسبوع حتى الآن هي أنشطة جني أرباح من المضاربين الهبوطيين على المدى القصير بينما ينتظرون قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي اليوم".

وقال وونغ إن خام غرب تكساس الوسيط لا يزال يتداول دون متوسطاته المتحركة على مدى 20 و200 يوم، وهو ما قد يعمل ككابح للزخم الصعودي الأخير، لكنه أضاف أن هذا مشروط بعدم تقديم مؤشر أسعار المستهلك الأميركي أي مفاجآت.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، ومن المتوقع تباطؤ طفيف في معدل التضخم الأساسي في يناير/كانون الثاني إلى 3.1% سنويا وأن يظل الرقم الرئيسي ثابتا عند 2.9%..

ومن شأن التوقعات المستقرة لمؤشر أسعار المستهلك أن تؤدي بدورها إلى توقعات مستقرة لأسعار الفائدة وتغيير طفيف في تقديرات الطلب على النفط.

وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، بمقدار 9.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير، وفقا لمصادر نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات البنزين انخفضت 2.51 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 590 ألف برميل، ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لإنتاج الخام في الولايات المتحدة بينما أبقت على توقعات الطلب دون تغيير، وتتوقع الإدارة الآن أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام الأميركي 13.59 مليون برميل يوميا في عام 2025، ارتفاعا من تقديراتها السابقة البالغة 13.55 مليون برميل يوميا.

لكن هوامش التكرير الأقوى حدت من خسائر الأسعار بشكل عام، وأظهرت بيانات تسعير بورصة لندن أن هوامش التكرير المعقدة في سنغافورة استردت خسائرها في يناير/كانون الثاني، حيث بلغ متوسطها 3 دولارات للبرميل أو أكثر في الأسبوع الماضي.

وقالت جون جو، المحللة البارزة في سبارتا كوموديتيز: "هوامش التكرير الفورية صحية، مما يعكس اتجاهات الهوامش السلبية من الشهر السابق. هناك طلب قوي على المصافي للعمل بقوة، خاصة مع توجهنا إلى موسم التحول في شمال غرب أوروبا وآسيا".