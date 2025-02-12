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نزيف خسائر.. ماذا حدث للشركات ذات الأوزان الأكبر في المؤشر الرئيسي EGX 30 خلال اليوم؟

12:29 م الأربعاء 12 فبراير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال منتصف التعاملات اليوم بنسبة 0.92% مقارنة بنهاية التعاملات أمس ليسجل مستوى 29292 نقطة، بقيمة تداولات للمؤشر تصل لـ 581.12 مليون جنيه.

انخفض سهم البنك التجاري الدولي " مصر" ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي اليوم بـ 27.64% بنسبة 0.27% عن أمس ليسجل حاليًا سعر السهم 77 جنيه مقابل 77.21 جنيه للسهم سعر الفتح.

وهبط سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة ذات الوزن النسبي في المؤشر الرئيسي بـ 10.67 % بنسبة 1.47% عن أمس ليسجل حاليًا سعر السهم 50.15 جنيه مقابل 50.90 جنيه للسهم سعر الفتح.

وهوى سهم الشرقية – ايسترن كومباني ذات الوزن النسبي في المؤشر الرئيسي بـ 8.49 % بنسبة 1.74 % عن أمس ليسجل حاليًا سعر السهم 29.41 جنيه مقابل 29.93 جنيه للسهم سعر الفتح.

وتراجع سهم مجموعة أي اف جي القابضة ذات الوزن النسبي في المؤشر الرئيسي بـ 5.5% بنسبة 0.69% عن أمس ليسجل حاليًا سعر السهم 21.45 جنيه مقابل 21.60 جنيه للسهم سعر الفتح.

وانخفض سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية للوزن النسبي في المؤشر الرئيسي بـ 4.47% بنسبة 2.21% عن أمس ليسجل حاليًا سعر السهم 7.98 جنيه مقابل 8.16 جنيه للسهم سعر الفتح.

وهبط سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ذا الوزن النسبي في المؤشر الرئيسي بـ 4.16% بنسبة 2.23% عن أمس ليسجل حاليًا سعر السهم 16.23 جنيه مقابل 16.60 جنيه للسهم سعر الفتح.

وهبط سهم شركة ابو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية للوزن النسبي في المؤشر الرئيسي بـ 4.03% بنسبة 2.61% عن أمس ليسجل حاليًا سعر السهم 56 جنيه مقابل 57.50 جنيه للسهم سعر الفتح.

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