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34 مليار جنيه خسائر يتكبدها رأس المال السوقي للبورصة بمستهل الجلسة اليوم

11:21 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.12% إلى مستوى 29233 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.04% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.07%.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة خسائر بقيمة 34 مليار جنيه ليسجل حاليًا 2.152 تريليون جنيه – في وقت كتابة التقرير – مقابل 2.186 تريليون جنيه سعر فتح جلسة اليوم، لتهوى أسهم 112 شركة مقابل ارتفاع أسهم 17 شركة فيما استقرت أسهم 73 شركة.

وكانت البورصة المصرية سجلت خسائر في رأس المال السوقي خلال إغلاقات جلسة أمس، بقيمة 32 مليارات جنيه، مسجلًا 2.186 تريليون جنيه بختام الجلسة مقابل 2.218 تريليون جنيه سعر الفتح لجلسة أمس الثلاثاء.

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