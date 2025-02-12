العامة للبترول تستخدم الذكاء الصناعي فى تنمية الحقول المتقادمة بالصحراء الغربية

كتبت- دينا كرم:

إعلنت الشركة العامة للبترول، استحداث عدة نماذج عمل لاستخدام الذكاء الصناعي لتتبع المصائد الإستراتجرافية للحقول المتقادمة التي تعاني النضوب الطبيعي بفعل الإنتاج التراكمي على مدار السنين، وذلك من خلال تحليل دقيق للبيانات بالاستعانة بالإمكانيات التقنية الكبيرة لشركات تقديم الخدمات وتعليم ماكينات الذكاء الصناعي خصائص الخزانات الحاوية للزيت والغاز من حيث الاتجاهات وأماكن وجودها المعزولة لاستكشاف أماكن التجمعات الحالية بالضغوط الأولية للخزان قبل الإنتاج.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم، جاء ذلك فى ضوء توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول للتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة لمواجهة تحديات زيادة الإنتاج.

وقال محمد عبد المجيد رئيس الشركة،إنه تم تطبيق النتائج على ثلاثة من الحقول المتقادمة بالشركة العامة بالصحراء الغربية وتم حفر أول بئر SWS-55 ووضعه على الإنتاج فى شهر أكتوبر الماضي بإنتاج منتظم حوالى 4 ملايين قدم مكعب غاز يوميا، و بضغوط مستقرة وكميات إنتاج إجمالية تعدت نصف مليار قدم مكعب غاز .

وأضاف أنه تم مؤخرًا حفر البئر الثاني طبقًا لهذا النموذج GPY-25، وتم اختبار البئر بمعدلات أولية بلغت 1400 برميل زيت فى اليوم، وحوالي مليون قدم مكعب غاز مصاحب بتدفق طبيعي وجارى وضع البئر على الإنتاج مما يؤكد أن الحقول المتقادمة فى مصر، لا زالت تحميل الكثير من الأسرار التي يجري اكتشافها حاليًا بالتعاون والتكامل بين الخبرات والتقنيات الحديثة.