انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الأربعاء

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الكوسة، والبطاطس، والباذنجان، والفلفل، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والخيار، والجوافة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5.5 جنيه و9 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و17 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.