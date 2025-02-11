سعر الذهب اليوم في مصر يعكس مساره ويتراجع بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2707 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3480 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4060 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4640 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 46400 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 144304 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 232000 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19 % إلى نحو 2903 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.