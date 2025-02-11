رسميا.. بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس بالقطاع الجنوبي

كتب أحمد والي:

بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تطورات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب مع جاي بلاتين، الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية (ICS)، بمشاركة كيجي تسوشيا، نائب رئيس اتحاد مالكي السفن اليابانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال اللقاء، أعلن الفريق أسامة ربيع عن بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس في نطاق القطاع الجنوبي، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المجرى الملاحي وتحقيق أعلى معدلات الأمان لحركة التجارة العالمية، كما شدد على التواصل المستمر مع المجتمع الملاحي لمتابعة المؤشرات الإيجابية التي تشهدها المنطقة بشأن عودة الاستقرار التدريجي.

من جانبه، أشار جاي بلاتين إلى أن المجتمع الملاحي الدولي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البحر الأحمر، وسط ترقب لعودة الثقة التدريجية للخطوط الملاحية الكبرى، مؤكدًا أن استئناف العبور عبر قناة السويس قد يستغرق بضعة أشهر حتى تتحقق مؤشرات أكثر وضوحًا لاستقرار الملاحة.

كما أثنى الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية على جهود هيئة قناة السويس في دعم سلاسل الإمداد العالمية والحفاظ على استمرار حركة التجارة الدولية، مؤكدًا أن الأمان الملاحي للسفن والأطقم والبضائع يظل أولوية قصوى.

وأوضح كيجي تسوشيا أن بعض السفن بدأت تغيير مساراتها والعودة للعبور من قناة السويس، لكنه أكد أن استعادة الخطوط الملاحية الكبرى تحتاج إلى مؤشرات أقوى على استقرار الأوضاع وعودة الملاحة الآمنة بشكل دائم.