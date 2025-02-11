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رأس المال السوقي للبورصة يخسر 32 مليار جنيه بختام جلسة الثلاثاء

03:42 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.14% إلى مستوى 29564 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.39% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.01%.

وسجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 32 مليارات جنيه، مسجلًا 2.186 تريليون جنيه مقابل 2.218 تريليون جنيه إغلاقات أمس.

وانخفضت أسهم 163 شركة في مقابل ارتفاع أسهم 14 شركة بينما استقر أسهم 34 شركة خلال تعاملات جلسة اليوم.

سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 54.02 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 9.18 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 63.21 مليون جنيه>

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.36% إلى مستوى 29905 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

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