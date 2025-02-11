استعدادًا لرمضان.. كيف يمكنك صرف المعاش مبكرا بخدمة "سلفة"؟

كتبت- آية محمد:

أعلن البريد المصري، أنه بالتعاون مع شركة "خزنة" تم إطلاق خدمة "سلفة المعاش"، التي تتيح لأصحاب المعاشات صرف جزء من مستحقاتهم مقدمًا، دون الحاجة إلى انتظار الموعد الرسمي للصرف.

ومع اقتراب شهر رمضان، لن يكون هناك داعي لانتظار قرارات تقديم موعد صرف المعاشات، حيث أن هذه الخدمة تمنح للمواطنين إمكانية الحصول على المعاش في أي وقت خلال الشهر.

وتأتي هذه الخدمة في إطار سعي البريد المصري لتقديم حلول مالية مبتكرة توفر سيولة نقدية للمستفيدين دون الحاجة إلى انتظار بداية الشهر.

طريقة الاشتراك في الخدمة

يمكن لأصحاب المعاشات الاشتراك في الخدمة من خلال زيارة أقرب مكتب بريد، حيث تتوفر الخدمة في جميع الفروع، كما يمكن الاستفسار عن الخدمة عبر:

الاتصال برقم خدمة عملاء خزنة: 19524

أو التواصل عبر "واتساب" على الرقم: 01005759825

شروط الاستفادة من الخدمة

وللاشتراك في الخدمة يجب أن يتوفر لدى العميل الشروط التالية:

أن يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش 2500 جنيه.

وإذا كان المعاش يتراوح بين 2500 و2999 جنيهًا، يمكن للعميل الحصول على ما يصل إلى ضعف قيمة معاشه مقدمًا.

أما إذا كان المعاش 3000 جنيه أو أكثر، يمكن للعميل الحصول على ما يصل إلى ثلاثة أضعاف المعاش.

ويتم سداد المبلغ المقدم على أقساط تصل إلى ستة أشهر.

كما يجب أن يكون لدى العميل حسابًا فضيًا للمعاشات، وبطاقة "ميزة" للمعاشات بالبريد المصري، مع انتظام تحويل المعاش إلى الحساب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.