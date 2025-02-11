المجلس التصديري للملابس يشارك في معرض "ماجيك شو" في أمريكا

كتبت- أمنية عاصم:



أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة فاضل مرزوق، مشاركة المجلس بوفد يضم 15 شركة في معرض "الماجيك شو في لاس فيجاس" بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2024 وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح مرزوق، في بيان اليوم، أن هذا المعرض من أهم المعارض في مجال صناعة الملابس والأزياء، وهو حدث تجاري دولي يجمع بين الشركات المصنعة والمشترين في المجال من مختلف أنحاء العالم، ويعقد هذا المعرض سنوياً، كما أنه منصة مثالية لتبادل الخبرات وتوسيع العلاقات التجارية.

وذكر المجلس التصديري، أن المعرض يقدم فرصة فريدة للمشاركين للتعرف على آخر ابتكارات وتوجهات صناعة الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يشتهر المعرض بتردد كبار العملاء وذلك يتيح تعزيز التجارة الدولية للشركات المصرية مما يساهم في زيادة صادرات مصر من خلال إتاحة فرص التعاون مع الشركات العالمية وتسويق المنتجات المصرية على المستوى الدولي.

وأشار المجلس، إلي أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات رغم التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية.

وفي سياق آخر، أعلن المجلس التصديري، أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت 17% لتسجل 1.19 مليار دولار خلال 2024 مقابل 1.01 مليار دولار في 2023، ويستهدف المجلس استمرار الأداء الإيجابي للصادرات خلال العام الجاري