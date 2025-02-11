"مشروع القرن".. "بلتون" تمول إنشاء استاد ومدينة الأهلي بـ 4 مليارات جنيه

كتبت-أمنية عاصم:

أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، عن توقيع مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل المشترك مع شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت، بقيمة 4 مليارات جنيه لتمويل إنشاء استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية الملحقة به في مدينة الشيخ زايد، الذي يُطلق عليه مشروع القرن.

ووفق للبيان المرسل من الشركة اليوم، أن هذا المشروع يُعد من أكبر المشاريع الرياضية والترفيهية في مصر. سيضم استادًا عالميًا بسعة 42,000 متفرج، بالإضافة إلى مستشفى رياضي مبتكر، متحف رياضي، جامعة رائدة، مدرسة رياضية متخصصة، وفندق؛ مما يعزز من مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية والإقليمية.

تتولى بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب دور المستشار المالي الحصري لشركة القلعة الحمراء في تطوير والحصول على تمويل لمشروع القرن للنادي الأهلي، في إطار التزامها بدعم الاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز النمو الاقتصادي.

وعلق أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، قائلاً: " تجسد هذه الشراكة التزامنا العميق بتمويل المشاريع التحويلية التي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنمية المجتمعات. مشروع القرن سيسهم في إعادة تعريف البنية التحتية الرياضية في مصر ويعزز مكانتها الإقليمية والعالمية. نحن فخورون بالانضمام إلى هذا المشروع البارز والمساهمة في تحقيقه."

ومن جانبه، صرح محمد كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت، قائلاً: "يمثل استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية نقلة نوعية على ساحة الاستثمار الرياضي في مصر، لتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية الإقليمية والعالمية. ونفخر بالتعاون مع مجموعة بلتون كشريك استراتيجي في هذا المشروع الوطني، لتطوير المدينة الرياضية الجديدة التي ستكون مركزًا عالميًا لجميع مشجعي الرياضة في مصر."