سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2707 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3480 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4060 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4640 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 32480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 46400 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 144304 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 232000 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 2916 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.